التضامن تبحث مع المجتمع المدنى إعادة تدوير مخلفات لوح الإعلانات البلاستيك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإحدى الشركات تحت عنوان مبادرة "دايرة الخير".
ويأتى البروتوكول الموقع فى إطار الاتجاهات الحديثة فى العالم التى تقوم على استخدام حلول مبتكرة نحو ايجاد حلول للمشكلات البيئية باستخدام اليات تدوير المواد وايجاد منتجات جديدة تتميز بالجودة، حيث سيتم تدوير ومعالجة مخلفات لوح الاعلانات البلاستيك العالية الجودة وإعادة استخدامها فى تصنيع حقائب مدرسية عالية الجودة عبر منظومة متكاملة وبالاستعانة بمصممى المنتجات وسيتم توزيعها على أبناء أسر تكافل فى القرى الأكثر فقرا بمحافظات الجمهورية وتستهدف المرحلة الاولى من المبادرة توفير 10 ألاف حقيبة مدرسية سنويا مصنعة من تدوير الاعلانات ومواد البلاستيك وهو ما يساعد على خفض تكلفتها الانتاجية وتوفير اكبر عدد ممكن من الحقائب المدرسية.
وتنص بنود البروتوكول الموقع والذى يسرى لمدة عامين من تاريخ التوقيع أن تقوم الوزارة بوضع سياسة استهداف للأسر والفئات المستحقة بناء على قواعد بينات برنامج تكافل مع توفير قواعد البيانات عن الاسر المستحقة، وتوفير المواد الخام اللازمة وإعادة التصنيع وتحويل مواد البلاستيك إلى حقائب مدرسية مناسبة وتوزيعها على الفئات المستحقة .
وصرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان البروتوكول يؤكد دعم الحكومة للمجتمع المدني ممثل في بنك الكساء والقطاع الخاص ممثل في شركة دا ايفنتس وهو مايعمق الشراكة من أجل خدمة الاسر الاولى بالرعاية وخصوصا الاسر المستفيدة من تكافل وكرامة مؤكده علي ضرورة التأكد من الاشتراطات الصحية للمواد المستخدمة في اعادة التدوير.
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