شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن الاجتماعى تحتفل بتكريم أعضاء بعثة حج الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى لتكريم أعضاء البعثة الرسمية لحج الجمعيات بالوزارة ومديرى ومسئولى الفنادق ومسئولى الإشراف من القيادات، تقديرا للجهود التى بذلت على مدى الاستعدادات للموسم الماضى والمجهود الذى بذل فى خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والذى شرفت به وزارة التضامن الاجتماعى، بحضور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورعلى جمعة، مفتى الجمهورية السابق وأيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال بعد قليل، الذى سينظم للمرة الأولى تكريم شركاء النجاح بتوزيع شهادات التقدير والدروع على 50 مكرما من أعضاء البعثة الرسمية للحج لهذا العام وقيادات واعضاء البعثة الرسمية لحج الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعى ومديرى ومسئولى الفنادق ومسئولى الإشراف من القيادات، تقديرا للجهود التى بذلت على مدى الاستعدادات المبكرة للموسم والمجهود الذى بذل فى خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والذى شرفت به وزارة التضامن الاجتماعى.