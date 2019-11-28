جامعة القاهرة تتقدم فى 7 تخصصات علمية دفعة واحدة ضمن تصنيف التايمز البريطانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة تفوق الجامعة فى 7 تخصصات علمية دفعة واحدة، ضمن تصنيف التايمز البريطانى للتخصصات لعام 2020.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، فى بيان لجامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة ظهرت فى تصنيف التايمز البريطانى عام 2017 فى تخصص واحد فقط من 11 تخصص، وفى عام 2018 و2019 ظهرت الجامعة ضمن 7 تصنيفات وهى الصحة والبحوث السريرية وما قبل السريرية (العلوم الطبية والصيدلية)، وعلوم الكمبيوتر، وعلوم الحياة، وعلوم الفيزياء، والهندسة والتكنولوجيا، والأعمال والاقتصاد، والعلوم الاجتماعية.

وأضاف البيان أن الجامعة تقدمت 150 مركزًا فى تصنيف التايمز البريطانى لعام 2020 مقارنة بعام 2018، حيث جاءت الجامعة فى تخصص الصحة والبحوث السريرية وما قبل السريرية (علوم الطب والصيدلة والصحة)، ضمن الفئة من 126 - 150 وفى تخصص علوم الكمبيوتر جاءت ضمن أفضل 251 - 300 جامعة على مستوى جامعات العالم، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة هى الجامعة المصرية الوحيدة التى ظهرت فى التصنيف فى تخصص التجارة والاقتصاد، واحتفظت بمكانتها في التخصصات الأخرى.

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وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تسير بخطى جادة وسريعة نحو التحول لجامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث، بما يسهم فى تخريج طالب دولى يتمتع بمواصفات عالمية، وتعزيز تنافسية خريجيها على المستويين الوطنى والدولى، وهو ما يعد أحد الركائز الأساسية فى تطوير الجامعة والارتقاء بسمعتها الدولية وتقدمها فى التصنيفات العالمية.

واستطاعت جامعة القاهرة خلال العامين الماضيين الاحتفاظ بالصدارة على الجامعات المصرية، والتقدم على جامعات عالمية كبيرة فى 9 تصنيفات، حيث تقدمت الجامعة لأول مرة فى تاريخها ضمن أفضل 301 إلى 400 جامعة عالميًا فى تصنيف "شنجهاى" 2019، وأحرزت تقدمًا كبيرًا فى تصنيف كيو إس (QS) البريطانى للتخصصات عام 2019 بنسبة تقدم أكثر من 110%، كما احتلت المركز 341 عالميا، فى التصنيف الهولندى "ليدن Leiden" وتصدرت الترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية فى التصنيف الإسبانى للجامعات ويبوميتركس Webometrics نسخة يوليو 2019، وقفزت 176 مركزًا دفعة واحدة في ستة أشهر . كما احتفظت الجامعة بصدارة الجامعات المصرية في تصنيف (CWUR) لعام 2018 واحتلت المرتبة 452، كما تقدمت 14 مركزًا فى تصنيف Scimago الإسبانى للجامعات لعام 2019 محققة المركز الأول مصريًا.