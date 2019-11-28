قدم دليلا عمليا لنظرية النسبية.. 7 معلومات عن الفيزيائى راسل هالس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر، اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفيزيائى الأمريكى راسل هالس، الحاصل على جائزة نوبل فى الفيزياء. ويقدم ”الخليج 365” 7 معلومات عن راسل هالس فى ذكرى مولده كما يلى: 1- ولد راسل هالس فى مثل هذا اليوم 28 نوفمبر 1950 بمدينة نيويورك. 2- درس هالس الفيزياء فى جامعة ماساشيوستس وحصل منها على الدكتوراه فى الفيزياء عام 1975. Advertisements 3- اشترك مع جوزيف تيلور فى دراسة موسعة للنجوم النابضة باستعمال مرصد أريسيبو فى بورتوريكو. 4- تمكن هالس مع تيلور من اكتشاف أول زوج للنجوم النابضة. 5- أدى اكتشافهم هذا لفتح الباب لدراسة موجات الجاذبية. 6- استطاع هالس وتيلور تقديم دليل عملى للنظرية النسبية العامة. 7- حصل هالس على جائزة نوبل للفيزياء عام 1993 بالمشاركة مع جوزيف تيلور عن اكتشافهما.

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