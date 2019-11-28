شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم 4 دورات تدريبية لـ 190 من العاملين فى المحليات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز التنمية المحلية فى سقارة الأسبوع المقبل دورة إعداد مدربين (TOT) لـ 70 من المرشحين الذين اجتازوا بنجاح اختيار تحديد مستوى إعداد المدربيبن الذى عقده مركز سقارة شهر أغسطس الماضى.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أن المركز يواصل دوراته التدريبية فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بزيادة أعداد المستفيدين من الدورات التدريبية ورفع مهاراتهم وتطوير الأداء في المحليات.

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وتستمر الدورة لمدة 3 أسابيع وتهدف إلى رفع مهارات المدربين ليكونوا قادرين على الإدارة الجيدة للجلسات التدربيبة وأن تكون لديهم القدرة علي تصميم البرنامج التدريبي بالكامل وأن تكون لديه مهارات العرض والتقييم للبرنامج التدريبي وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وتطوير المهارات الشخصية والعلمية لدي المدربين للوصول علي صعيد عمله المهني الي مرحلة الاحتراف والاستفادة منه فى تنفيذ دورات للعاملين بالمحليات في المحافظات.

كما ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 3 دورات جديدة الأولي تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي للمديرين والعاملين بمركز المعلومات، وتنمية مهارات المدبرين والعاملين بإدارات الإعلانات والتسويق بالمحافظات إضافة الي دورة جديدة للغة الإنجليزية ويستفيد من هذه الدورات 120 متدرب من جميع المحافظات .