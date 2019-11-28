شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد مشككاً: مقتل أبو بكر البغدادى مسرحية أمريكية.. ومساعدتنا لترامب "نكتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الرئيس السورى بشار الأسد عن توجيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب له لمساهمته فى مده بمعلومات حول مكان أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش.

وقال الأسد خلال مقابلة صحفية مع صحيفة "بارى ماتش" الفرنسية، "أضحك دائمًا عند طرح هذا السؤال، لأن السؤال الأهم الذى يجب طرحه هو، "هل قتل البغدادى حقًا أم لا؟، وهل هذه "المسرحية الرائعة" التى نظمها الأمريكيون حدثت فى الواقع.

Advertisements



جانب من الحوار

وتابع الأسد ردا على سؤاله باعتراف داعش بقتل البغدادى، قائلا "نعم بالطبع، لكن داعش وُلدت برعاية أمريكية، فداعش جزء من المسرحية وهم من علّموا البغدادى كل شيء عندما كان فى السجون الأمريكية فى العراق، لهذا السبب أتساءل هل حدثت هذه المسرحية الكبيرة بالفعل؟ لا نعرف"



بشار الأسد

وأضاف "لقد كانوا قادرين على ضرب داعش عندما كانت تنقل النفط من سوريا إلى العراق، لكنهم لم يفعلوا ذلك، وعندما هاجم داعش الجيش السورى فى دير الزور ، قصف الأمريكيون الجيش السورى بدلاً من داعش، لذا، لم نتعاون مع الأمريكيين بشأن أى شىء، لا يمكنك التعاون فى مكافحة الإرهاب مع من يدعمون الإرهاب، فما قاله ترامب عن مساعدتنا له هى واحدة من نكات ترامب".