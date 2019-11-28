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اعتماد جداول امتحان الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى.. والبداية 11 يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2020/2019.

 

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى من 11 إلى 23 يناير 2020، فى الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية ) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.

 

كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، فى الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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