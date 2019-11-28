شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1.. بلومبرج: الشركات المصرية تجنى ثمار تعويم الجنيه بأرباح قياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البنك المركزى المصرى

نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها.. ما قالته وكالة بلومبرج الأمريكية إن أرباح الشركات المصرية زادت إلى مستويات قياسية مع جنيها ثمار تعويم الجنيه.

وأوضحت الوكالة أن خبراء الاقتصاد يقولون إن إزالة القيود على العملة قد حقق مكاسب على المدى الطويل والبعيد، وقد تبين أن هذا الأمر صحيح فى مصر، مضيفة : "فبعد ثلاث سنوات من تعويم الجنيه، بدأت الشركات المصرية تجنى ثمار ذلك، حيث زادت عائداتها إلى مستوى قياسى بالدولار، وانتعشت تقديرات الأرباح إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل التعويم".. وفيما يلى موجز أخبا رمصر للساعة 1 ظهرا..

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن أرباح الشركات المصرية زادت إلى مستويات قياسية مع جنيها ثمار تعويم الجنيه.

وأوضحت الوكالة أن خبراء الاقتصاد يقولون إن إزالة القيود على العملة قد حقق مكاسب على المدى الطويل والبعيد، وقد تبين أن هذا الأمر صحيح فى مصر، مضيفة : "فبعد ثلاث سنوات من تعويم الجنيه، بدأت الشركات المصرية تجنى ثمار ذلك، حيث زادت عائداتها إلى مستوى قياسى بالدولار، وانتعشت تقديرات الأرباح إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل التعويم"





أكدت لجنة استراداد أراضى الدولة، أن قوات إنفاذ القانون نجحت فى استرداد نحو 420 ألف فدان أراضى زراعية و37 مليون متر مربع أراضى بناء متعدى عليها، ضمن أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات، التى انطلقت فى الحادى عشر من نوفمبر الجارى.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استراداد أراضى الدولة، ضرورة مواصلة عمليات الإزالة للتعديات على أراضى وأملاك الدولة فى كل المحافظات، تحقيقا لدولة القانون وتأكيدا على عدم السماح باستمرار ظاهرة وضع اليد.





أصدر محمد معيط ، وزير المالية قراره رقم 651 لسنة 2019 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة المنصوص عليها بالمادة (58) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، ووفقا لما تقضي به الماده 56 من ذات القانون، بما يساعد في تسهيل وتنظيم عملية رد الضريبة المستقطعة من المنبع، أو استرداد الفرق الناتج عن سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخرى

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أجرى ”الخليج 365” زيارة لمصانع شركة "بومباردييه" فى مدينة ديبرى، فى وسط انجلترا، وهى الشركة المصنعة لقطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة وخط المونوريل الذى يربط مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وخلال الزيارة التى تمت بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسفير طارق عادل، سفير مصر فى بريطانيا، ونظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، برئاسة المهندس خالد نصير، وبرعاية شركة فوادافون مصر، تم عرض جميع مراحل تصنيع القطارات واستقل الحضور قطارا بشكل تجريبى، فى مصانع شركة بومباردييه التى تقع فى مدينة ديبرى الانجليزية معقل صناعة القطارات فى العالم.





حذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، السائقين من الشبورة الكثيفة خلال اليومين المقبلين، والتى تمتد إلى مدن الصعيد ، مشيرًا إلى أن استقرار الأحوال الجوية وهدوء الرياح زاد من كثافة الظاهرة الجوية.





أقدمت صيدلانية على ارتكاب جريمة بشعة، بعدما قتلت طفلتها بوضع أقراص مخدرة لها فى العصير، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ التحقيق.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بوفاة طفلتها التى تبلغ من العمر 6 سنوات، بسبب تناولها أقراصا مخدرة بطريق الخطأ، وتم إخطار النيابة، حيث كشفت تحقيقات نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، كذب رواية المتهمة وأن الواقعة بها شبهة جنائية.



