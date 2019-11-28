شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يطالب بتوفير واقع جديد تنعم به شعوب المنطقة بالاستقرار والتقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن اتفاقه مع الرئيس المجرى يانوش آدير على ضرورة بذل المجتمع الدولى للمزيد من الجهود لوضع حد للصراعات فى سوريا وليبيا، وتوفير واقع جديد تنعم به شعوب المنطقة بالاستقرار والتقدم.

وأشار فى مؤتمر صحفى مشترك بقصر الاتحادية، إلى استعراضه مع الرئيس المجري جهود مصر في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي.