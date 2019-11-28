شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: التجديد لطارق عامر جاء بعد نتائج طيبة تحققت آخر 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التجديد لطارق عامر محافظا للبنك المركزى لمدة 4 سنوات أخرى جاء فى ضوء النتائج الطيبة التى تحققت فى سبيل الرقابة على النظام المصرفى والحرص على سلامته.

وأضاف رئيس مجلس النواب: "تعلمون جميعا حجم الجهود المبذولة من القيادة السياسية والبنك المركزى فى وضع السياسات النقدية والاتمانية والمصرفية المناسبة للظروف التى تمر بها البلاد".

وتابع: "طارق عامر معروف ومشهود له بالخبرة، وشغل منصب محافظ البنك المركزى طوال الـ4 سنوات الماضية بجدارة، وسيرته ليست بخافية عليكم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة التى عقدها مجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لنظر قرار رئيس الجمهورية بالتجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى لفترة 4 سنوات جديدة.