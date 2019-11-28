شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجر يشكر السيسى: استمتعنا بأجواء مصر ولا يمكن مواجهة الإرهاب بدونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الرئيس المجرى يانوش أدير بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوته الكريمة لمصر، ومعنا مؤكداً أن ضمن الوفد المرافق له مسئولون لاول مرة يزورون مصر، مضيفاً: ومن لديه بعض التاريخ يشعر بعراقة تاريخ مصر، وقد استمتعنا بهذه الأجواء.

وقال إن هذا ثالث لقاء بينه وبين الرئيس السيسى، خلال سنتين ونصف، مؤكداً أن منذ 13 عاما لم يزر رئيس مجري مصر، مشدداً على أنه لا يمكن مواجهة الارهاب بدون مصر.