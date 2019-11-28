شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على ترشيح طارق عامر محافظا للبنك المركزى لمدة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على ترشيح رئيس الجمهورية لـ طارق عامر محافظ البنك المركزى لمدة 4 سنوات اعتبارا من 27 نوفمبر. وأعلن الدكتور على عبد العال توافر الأغلبية المتطلبة فى هذا الشأن وهى أغلبية عدد اعضاء المجلس. Advertisements

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