السيسى: بحثت مع الرئيس المجرى تعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره المجرى خلال زيارته لمصر. وقال الرئيس السيسي فى مؤتمر صحفى مشترك بقصر الاتحادية، إن مباحثاتهما كانت مثمرة، وأكدا على دفع العلاقات الثنائية ودفعها إلى مستوى جديد، وبذل الكثير من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة حجم التبادل التجارى. وأكد الرئيس السيسي ترحيبه بتوافد السائحين المجريين ضيوفاً كراما على مصر. Advertisements

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