استمرت 15 دقيقة.. النواب يرفع جلسته الطارئة دون التطرق للتعديل الوزاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الطارئة للمجلس اليوم الخميس، بعد نحو 15 دقيقة فقط من انطلاقها.

ووافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة، على التجديد لطارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات.

ونظرت الجلسة الطارئة في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي، والمرشح له طارق عامر، وفق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس.

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ولم تتطرق الجلسة إلى الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أو حركة المحافظين الأخيرة التي أجريت أمس الأربعاء.

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