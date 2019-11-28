محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:
كشف أشرف سلومة، مدير عام إدارة الهرم التعليمية، تفاصيل اتهام ولي أمر طالبة، لأحد المعلمين بمدرسة الشهيد عبدالله أبو زيد الابتدائية، بالتحرش بابنتها في الصف الخامس الابتدائي.
وقال "سلومة" لمصراوي، اليوم الخميس، إن الإدارة التعليمية تلقت شكوى من سيدة تتهم فيها معلم بالتحرش بابنتها داخل الفصل، موضحا أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، وقررت مبدئياً إيقاف المعلم عن العمل واستبعاده من المدرسة.
وأوضح أن قرار الاستبعاد عن المدرسة يأتي بعد ثبوت تعديه بالضرب على الطالبة، عقب سماع شهادة طلاب بالفصل.
ولفت إلى أن المعلم يعمل بالمدرسة منذ أكثر من عام ولم تصدر عنه شكاوى في الفترة الماضية، موضحا أن الأمر قد لا يتجاوز الضرب، وهو مرفوض أيضًا.
تابع: "التحقيقات ما زالت مستمرة، وحال ثبت وقوع تحرش سيتم إحالة المعلم إلى النيابة الإدارية".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تحرك من التعليم بعد اتهام معلم بالتحرش بتلميذة داخل مدرسة بالهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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