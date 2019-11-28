البرلمان يوافق على التجديد لطارق عامر محافظًا للبنك المركزي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة اليوم الخميس، على التجديد لطارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات.

ونظرت الجلسة الطارئة في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي، والمرشح له طارق عامر، وفق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس.

جدير بالذكر أن الدستور يقضي في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.