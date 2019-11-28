بدء الجلسة الطارئة لمجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا ابراهيم:
بدأت قبل قليل، الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس.
وتنظر الجلسة الطارئة في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي، والمرشح له طارق عامر، وفق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس.
جدير بالذكر أن الدستور يقضي في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
كان مجلس النواب تلقى مساء الاثنين الماضي، كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.
وعلى إثر ذلك، دعا عبدالعال المجلس للانعقاد في جلسة طارئة اليوم الخميس لنظر هذا الأمر العاجل.
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