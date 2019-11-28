"العشماوي": مصر تدعم الدول الأفريقية في قضايا الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

انتخبت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، نائبا أول لرئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته، بالأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال انعقاد الدورة العادية الرابعة والثلاثون للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC)، والمتضمنة على جدولها انتخابات المجلس التنفيذى للجنة، والذى تم مساء امس، بحضور المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، المنعقدة بجمهورية مصر العربية، والتي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأفريقي ويونيسف وشركاء التنمية في الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر2019.

وأعربت "العشماوي" في بيان اليوم، عن خالص تقديرها لانتخابها لهذا المنصب، حيث إنها عضو في لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته منذ عام 2013، مؤكدة أنه في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، فإن مصر تضع دائما قضايا الطفولة في القارة السمراء نصب أعينها، وتعمل على دعم الدول الأفريقية الصديقة في قضايا الطفولة.

ومن جانبهم أشاد الوفود المشاركة بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدين أن مصر كانت وستظل الدولة الرائدة في القارة الأفريقية، وخاصة في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

يذكر أن لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته تنبثق من المواد من 32 إلى 46 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في 11 يوليو 1990 ودخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 1999، وتتألف لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته من 11 عضوا / خبيرا وتتمثل المهام الرئيسية للجنة في تعزيز وحماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق المذكور ومراقبة تنفيذ وضمان حماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق.