قبل تصديرها للخارج.. ضبط 9500 كتاب داخل مخزن ملك خليجي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن مباحث المصنفات، من ضبط 9500 كتاب قبل تصديرها للخارج دون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، اعتزام مسئولي شركة شحن بضائع وتخليص جمركي مملوكة لأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية "حاصل على الجنسية المصرية" وسبق اتهامه في إحدى القضايا، تصدير شحنة كبيرة من الكتب إلى إحدى الدول العربية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مخزن تابع للشركة بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، وتم التقابل مع مدير المخزن، وضبط 9500 كتاب مقلدة ومنسوخة، ودون تصريح من إصحاب الحقوق المادية والأدبية وبفحصها تبين تضمنها 1650 كتاب أصلية وغير مقلدة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.