النيابة تودع المتهمة بقتل طفلتها بـ"أقراص مخدرة" مستشفى العباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة النزهة، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بحبس المتهمة بقتل طفلتها بإعطائها أقراص طبية مخدرة، وإيداعها مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، لبيان مدى سلامة قواها العقلية من عدمه.

وقالت المتهمة في تحقيقات معتز زكريا، مدير نيابة النزهة، أنها تعاني أزمات نفسية حادة وتخضع للعلاج منها، وإنها قتلت ابنتها بالخطأ.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغًا من سيدة مقيمة بمنطقة النزهة مفاده وفاة طفلتها 5 سنوات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة تبين وفاة الطفلة وبسؤال والدتها قررت أنها تناولت أقراصًا طبية بطريق الخطأ.