ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل محل في عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل محل بمنطقة عابدين.

وردت معلومات للعميد محمد البتانوني، مأمور قسم شرطة عابدين، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل محل كائن بالعقار رقم حارة السقايين دائرة القسم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهمين.

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انتقل الرواد علاء أبو المجد ومحمود كامل وأحمد جابر وأحمد رائد وبيشوي عماد، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبط "و.ا" عامل دوكو سيارات، "خ.ح" عامل، "ح.ا" عامل حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المحل ملك الاول وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 5 متر، وأدوات تنقيب على النحو التالي شنيور كهربائي، خرطوم لسحب المياه، عتله حديدية، 2 كوريك، فأس حديدية، مطرقة حديدية، أزمة حديدية.

وبمواجهتهم أمام العميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، إلى النيابة العامة.