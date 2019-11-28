ضبط شخص يروج لبيع قطع أثرية عبر الـ "فيس بوك" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص، لإدارته صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشر مشاركات للترويج لبيع وشراء القطع الأثرية بالجيزة.

أكدت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن المتهم حاصل على دبلوم سياحة وفنادق، مقيم بمحافظة الجيزة، قام بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشر مشاركات للترويج لبيع وشراء القطع الأثرية، حال تواجده بمحل إقامته، وبحوزته (هاتف محمول المستخدم في ارتكاب الواقعة) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها وصور لقطع أثرية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليه وذلك للترويج والوساطة للراغبين من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بيع وشراء قطع أثرية بغرض الاستفادة ماديا.

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وفي ذات السياق تمكنت أجهزة الأمن من ضبط ، طالب ، مقيم بمحافظة القليوبية، عقب بلاغ إحدى السيدات لقيامه بسرقة البريد الإلكتروني والآلي الخاص بها على موقع "فيس بوك"، حال تواجده بمحل إقامته ، وبحوزته (هاتف محمول المستخدم في ارتكاب الواقعة) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة المشار إليها ، كما تبين قيامه بالاستيلاء على حساب أحد الأشخاص بموقع "فيس بوك" ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعتين وقيامه بسرقة الصفحة والحساب المشار إليهم لكثرة عدد المتابعين عليهم واستغلالهما في إنشاء صفحات أخرى لاستخدامها في الدعاية والإعلان على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بغرض الاستفادة مادياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.