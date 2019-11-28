ضبط مسجل خطر بحوزته 2 كيلو بانجو وسلاح آلي بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مسجل خطر، بحوزته كميات كبير من مخدر البانجو قبل بيعها بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية قيام (عنصر إجرامي، مقيم بمنطقة أبو زعبل بدائرة المركز، له معلومات جنائية) بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته وبحوزته ( كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام - بندقية آلية وبخزينتها 10 طلقات، مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والسلاح الناري لاستخدامه في نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة الحقيق.