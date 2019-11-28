محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ضباط خدمات الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة ملاكي وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش. كانت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والمعينة لتأمين الطريق الصحراوي الشرقي، تمكنت من ضبط متهم، وعامل، حاصل على دبلوم، سبق اتهامه في قضية نصب" مقيمان بدائرة قسم شرطة أول سوهاج وبحوزتهما 54 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9,5 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفان محمول، وذلك حال استقلالهما سيارة ملاكي قيادة أحدهما بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم. بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 54 طربة حشيش بحوزة شخصين بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.