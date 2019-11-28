محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأثمرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 202 قطعة سلاح ناري، 287 قضية مخدرات،

وتنفيذ 85548 حكم قضائي متنوع. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر في يوم واحد.. ضبط 200 قطعة سلاح وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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