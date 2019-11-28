لسوء حالتها النفسية.. سيدة تقتل طفلتها بحبوب مخدرة في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شهدت منطقة النزهة واقعة مأساوية عندما أقدمت سيدة على قتل طفلتها بإعطاءها حبوب مخدرة. تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من سيدة مقيمة بمنطقة النزهة مفاده وفاة طفلتها 5 سنوات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة تبين وفاة الطفلة وبسؤال والدتها قررت أنها تناولت حبوب طبية بطريق الخطأ. وكشفت التحريات أن المتهمة تخلصت من طفلتها بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة. وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمة.

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