ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها:

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1239 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، كما تم ضبط 957 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

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وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 11193 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة عن ضبط 287 قضية متنوعة، فيما ضُبط في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب" 138 قضية متنوعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.