مصر | النيابة: لا يوجد شبة جنائية في حريق شقة حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة: لا يوجد شبة جنائية في حريق شقة حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حلوان، حفظ التحقيقات في حريق شب داخل شقة سكنية تابعة لدائرة القسم، بعدما التأكد من عدم وجود شبة جنائية وأن سبب الحريق ماس كهربائي.

وتمكنت رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران بالمكان دون وقوع إصابات.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق بحلوان، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت إخماد الحريق.