مصر | دفن جثة طفلة قتلتها أمها بـ"أقراص مخدرة في العصير" بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثة طفلة قتلتها أمها بـ"أقراص مخدرة في العصير" بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة النزهة، التحقيقات مع صيدلانية قتلت طفلتها، عن طريق وضع الأقراص المخدرة لها بالعصير، وكما صرحت بدفن جثة الرضيعة عقب إرسال بيان الصفة التشريحية الخاص بها لبيان سبب الوفاة.

وتعود البداية بتلقى قسم شرطة النزهة، بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بوفاة طفلتها التي تبلغ من العمر 6 سنوات؛ بسبب تناولها أقراص مخدرة بطريق الخطأ، وتم إخطار النيابة، حيث كشفت تحقيقات نيابة النزهة، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ كذب رواية المتهمة، وأن الواقعة بها شبهة جنائية.