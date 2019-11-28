مصر | "كانت زبونة عنده وعليه ديون".. اعترافات قاتل عجوز السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانت زبونة عنده وعليه ديون".. اعترافات قاتل عجوز السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية تحقيقات موسعة، فى واقعة قتل مسنة على يد مكوجى فى منطقة السيدة زينب داخل مسكنها بعد تكبيل يديها وإشعال النار في جثتها بهدف السرقة.

وأدلى المتهم أمام النيابة باعترافات تفصيلية بالواقعة بعد اعترافه بها وأنها يعمل عامل في محل "مكواه" ويوجد هذا المحل على بعد شارعين من عقار المجنى عليها وأنه كانت "زبونه" عنده، وأضاف أنه مر بضائقة مالية فقام باقتراض مبلغ مالى قدره 15 الف من بنك التنمية والزراعة فرع المنيا وكان هذا القرض بضمان والدة أحد أصدقائه وعند موعد التسديد طالبته بتسديد المبلغ خشية تعرضها للمسائلة القانونية، وأضاف المتهم أنه لم يجد حل لسداد المبلغ فجاءت فى ذهنه المجنى عليها خاصة أنها تعيش بمفردها بعد وفاة زوجها منذ 10 سنوات ولم يوجد لديها ابناء وكانت معروفة بحيازتها لمبالغ مالية كبيرة، فاختمرت فى ذهنه فكرة شيطانية ويوم الواقعة ذهب اليها لتسليمها ملابسها وعندما فتحت له الباب طلب منها كوب ماء وعندما ذهب الى المطبخ قام بخنقها لتقع جثة هامدة وليتاكد المتهم من وفاتها قام باخذ بعض الملابس من دولابها وقام بوضعهم على النار والقائهم على الجثة لتشتعل وتحترق وقام بسرقة 20 ألف جنيه ولاذ بالفرار.

وطالبت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة المجنى عليها وارسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لسيدة سبيعنية العمر وتفحم الجزء السفلى واثار خنق ولون ازرق حول الرقبة.

البداية عندما تبلغ للمقدم أحمد سعيد رئيس مباحث السيدة زينب من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بالعقار رقم 20 شارع الفلكي ـ دائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من عدد 6 طوابق ونشوب حريق بمطبخ وباب دورة المياه الخاص بالشقة الكائنة بالطابق الثالث.

وعثر على جثة مالكة الشقة في العقد السابع من العمر مسجاة على ظهرها بأرضية دورة المياه، مكبلة اليدين ومربوطة من العنق بمرحاض دورة المياه باستخدام قطعة قماش (وبها إصابات عبارة عن تفحم بالجزء السفلى وآثار خنق بالعنق) وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وتم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم وتم وضع خطة بحث كان من أهم بنودها:ـ

وبوضع خطة البحث موضع التنفيذ أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "إبراهيم. م. ع" سن 32 عامل بمحل مكواة كائن بشارع إسماعيل أباظة ـ دائرة القسم ومقيم 17 شارع الأهرام ـ دائرة قسم شرطة المرج واصل بلدته مركز أبو قرقاص المنيا.

وبمواجهته أقر بالواقعة بهدف السرقة، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

