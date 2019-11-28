مصر | مجازاة رئيس حي الزيتون ومدير المشروعات ووكيل منطقة الإسكان

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قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 70 لسنة 58 قضائية، بمجازاة رئيس حي الزيتون ومدير المشروعات ووكيل منطقة الإسكان بالحي، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وذكرت حيثيات المحكمة أن صحة ما جاء بتقرير الاتهام بأن المخالفين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وصدر الحكم بمجازاة على حسن محمود، مدير المشروعات بحي الزيتون بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته لقيامه بإعداد والتوقيع على مقايسة تأمين المخلفات للمقالب العمومية للعقار 46 شارع حسين رشدي بالزيتون بإجمالي مبلغ 7025 جنيها لعدد 281 مترا الأمر الذي نتج عنه فارق كميات أتربة وردم يستحق عنها مبلغ 89844 جنيها تمثل الفارق بين المبلغ الذي قام بسداده المقاول.