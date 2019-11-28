مصر | في مداهمات أمنية.. ضبط 5 كيلو حشيش و 14 سلاحا ناريا بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مداهمات أمنية.. ضبط 5 كيلو حشيش و 14 سلاحا ناريا بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 59 متهم، 6 تعاطي، 49 اتجار، عثر بحوزتهم 3155 جرام مخدر الحشيش، 98 قرص مخدر، 1210 جرام هروين، 820 جرام استروكس، 55 جرام شادو، 75 جرام البانجو، 25 جرام البودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 12 متهم، 12 دفاع عن النفس، بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، 6 طبنجة عيار 9 مم، 5 فرد خرطوش محلى عيار 12 مم، 41 طلقة مختلفة الأعيرة.

وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة لتتولى النيابة العامة التحقيقات.