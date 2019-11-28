أخبار مصر | عاجل.. البرلمان يوافق على التجديد لطارق عامر محافظًا للبنك المركزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البرلمان يوافق على التجديد لطارق عامر محافظًا للبنك المركزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة الطارئة المنعقدة اليوم الخميس، على كتاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتجديد لطارق حسن عامر لشغل منصب محافظ البنك المركزي، لمدة 4 سنوات، بالأغلبية.

يذكر أن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أكد بأن الدكتور علي عبد العال، قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة اليوم، قبل موعد الجلسات المعلن سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بـ الترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.

وتأتي مناقشة البرلمان لقرار رئيس الجمهورية بتعيين محافظ البنك المركزي، وفقًا لما نص عليه الدستور في المادتين 215، 216 والتى تنص على رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزى، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.