أخبار مصر | عقوبة تصل للحبس أو الغرامة.. قانون جديد لحظر بيع السجائر للأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبة تصل للحبس أو الغرامة.. قانون جديد لحظر بيع السجائر للأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، اعتزامه التقدم بمشروع قانون جديد لحظر بيع السجائر وجميع أنواع التبع للأطفال حتى سن الـ18 عامًا مع حظر جلوسهم على جميع أنواع المقاهى وتقديم الشيشة إليهم.

وقال "حساسين"، إن هذا التشريع يتضمن عقوبات تصل إلى غرامة قيمتها 5 آلاف جنيه أو السجن لمدة عام لكل من يطلب من الأطفال شراء سجائر لهم أو من يبيع لهم السجائر، وتطبيق نفس العقوبة على أصحاب المقاهى والكافتيريات التى تستقبل الأطفال للجلوس بها وتقدم الشيشة لهم.

