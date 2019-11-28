أخبار مصر | عقوبة تصل للحبس لـ 3 سنوات.. قانون جديد لمواجهة ظاهرة التعدي على الأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبة تصل للحبس لـ 3 سنوات.. قانون جديد لمواجهة ظاهرة التعدي على الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، اعتزامه التقدم بمشروع قانون لمواجهة ظاهرة التعدي على الأطباء داخل المستشفيات أثناء تأدية عملهم.

وقال عاصم، إن هذا التشريع سينص على اعتبار التعدي على الطيب تعدى على المنشأة الطبية والطبيب معا، مُشيرًا إلى أنه سيتم النص على عقوبات مشددة في مشروع القانون ستصل إلى الحبس لمدد لا تقل عن 3 سنوات إذا تسبب الاعتداء في حدوث إصابات خطيرة لأي من العاملين داخل المستشفيات وفى مقدمتهم الأطباء.

ونوه النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بأنه لا يجب أن يتم توصيف الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم بأنه مشاجرة بل يجب تصنيفها على أنها جريمة ضد الأطباء والمنشآت الطبية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذى سيتقدم به سوف يحد من التعدي على الأطباء بعد أن تحولت هذه القضية إلى ظاهرة واصبح هناك حالات كبيرة من التعدي على الأطباء.