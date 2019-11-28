أخبار مصر | الرئيس المجري يزور قلعة صلاح الدين ويشيد بالعمارة والفنون الإسلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس المجري يزور قلعة صلاح الدين ويشيد بالعمارة والفنون الإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صباح اليوم الخميس،

استقبلت قلعة صلاح الدين الأيوبي، بالقاهرة، بانوش أدير، رئيس جمهورية المجر، وقرينته وابنته، والوفد المرافق لهم،على هامش زيارتة الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وكان في استقبالهم الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الاثار الاسلامية و القبطية و اليهودية، والسفير بيتر كايفك سفير المجر بالقاهرة.

وتضمنت الزيارة المنطقة الأثرية ومسجد محمد علي، ومتحف الشرطة، حيث أعرب رئيس جمهورية المجر وعائلته سعادتهم وإعجابهم الشديد بالحضارة المصرية في العصر الإسلامي وفنون العمارة الإسلامية كما شكرهم على حفاوة الترحيب والضيافة.

وتضم منطقة محكى القلعة، ١٢ مبنى من القرن ١٩ ومجموعة من الأبراج الخاصة بسور صلاح الدين منها برجي الطرفة والحداد وبرج المقطم الذي يرجع تاريخه إلى عصر محمد علي والقصر الأحمر ومتحف الركائب الملكية ومبنى السلحدار.

كما تضم القلعة متحفين وهما متحف الشرطة والمتحف الحربي، إضافة لمتحف السجن الحربي، كما تضم عدد من المساجد أشهرها مسجد محمد علي باشا، ومسجد الناصر محمد بن قلاوون ومسجد سليمان الخادم "سارية الجبل" وهناك جامع رابع ناحية باب العزب.

