أخبار مصر | فرج عامر: المبادرات المجتمعية حول الأحوال الشخصية تساهم في تقريب وجهات النظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: المبادرات المجتمعية حول الأحوال الشخصية تساهم في تقريب وجهات النظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية بات يحظى بإهتمام الجميع نظرا للأزمات الصارخة التى أصبحت أخبارها منتشرة بشكل يومى وما يسببه من خراب للأسر ودمار للطفل والمجتمع، وهو ما يوجب التعاون والتفاهم بين أطراف القضية للخروج بقانون عادل يعالج الآثار السلبية التى خلفها القانون الحالى.

وأضاف عامر، أن الإعلام وجلسات الحوار المجتمعى التي تمت بشكل غير رسمى خارج البرلمان حول الأحوال الشخصية، ساهمت بشكل رئيسي في التعرف على مشروعات القوانين المقدمة الي البرلمان، وساهمت في فتح آفاق جديدة ومعرفة المشكلات الناتجة عن القانون الحالى وآثرها السلبية على الأسرة والمجتمع، مؤكدًأ أن استقبال مطالب المواطنين حول الأحوال الشخصية وعرضها على نواب الشعب أمر جيد مثنيا على مبادرة "أسرة واحدة" التى أطلقتها المحامية دينا المقدم لتتلقى من خلالها مطالب المتضررين من القانون الحالى وإقتراحاتهم وإيصالها الي نواب البرلمان لتبنى مطالب المتضررين؛ ووضع مواد تحقق هذة المطالب على أرض الواقع.

وأعرب عضو مجلس النواب، عن سعادته لمشاهدة الوقفة التضامنية التى نظمتها أمس عدد من سيدات مصر لعرض مطالبهم حول الأحوال الشخصية، مشيدا بالتنظيم الجيد والتعبير السلمى عن الرأى وفقا للقانون والدستور، مؤكدا على حق الجميع في التعبير عن رأيه وعرض مطالبه في إطار سلمى قانونى، مُضيفا أنه حان الوقت لكى يتم التوافق حول قانون للأحوال الشخصية لمعالجة الشروخ والإنقسامات التى سببها القانون الحالى، مؤكدا على ضرورة تنحية الخلافات جانبا والإعلاء من مصلحة الطفل والمجتمع.