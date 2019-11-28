أخبار مصر | 1200 مواطن يستفيدون بخدمات "عنيك في عنينا" في الدقهلية وأسيوط (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 1200 مواطن يستفيدون بخدمات "عنيك في عنينا" في الدقهلية وأسيوط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مبادرة "عنيك فى عنينا" التى تنفذها مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية مجلس الوزراء في توصيل خدماتها الطبية في مجالات مكافحة العمى هذا الاسبوع لعدد 1200 مواطن من خلال تنظيم قوافل طبية للكشف على أمراض العيون بمحافظتى الدقهلية وأسيوط وتسليم نظارات طبية واجراء عمليات جراحات عيون مختلفة.

وقال هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إن قوافل عنيك في عنينا شملت توقيع الكشف الطبى على العيون وعمل مقاسات للنظارات الطبية وتشخيص الاحتياج لإجراء عمليات جراحات العيون.

وأضاف عبد الفتاح أن المبادرة نظمت قافلة فى قرية بنى زيد الاكراد بمركز الفتح بمحافظة اسيوط تم توقيع الكشف خلالها على 670 مواطنا وتم توزيع 402 عبوة قطرات للعيون وأخذ مقاييس نظارات طبية ل 154 مواطنا تمهيدا لتسليمها لهم وتحويل84 حالة لأجراء عمليات مختلفة.

من جانبها أوضحت شيماء صبرى، المدير التنفيذى لمبادرة عنيك في عنينا، أن المبادرة وقعت الكشف على 530 من أهالى قريه السماره مركز تمي الامديد بمحافظه الدقهلية، وقامت بتوزيع 263 عبوة قطرات للعيون، وتم تحويل 133 لإجراء عمليات مختلفة وأخذ مقاييس نظارة طبيه ل206 حالة وفقا لتشخيصهم أثناء القافلة، مؤكد أن مبادرة عنيك فى عنينا مستمره فى تقديم خدماتها للقرى الأكثر احتياجا فى جمع محافظات مصر.

وأوضحت صبرى، أن المبادرة نجحت أيضا في تسليم عدد 102 نظارة طبية للاهالى بقرية المعابد بمحافظة أسيوط، وعدد 187 نظارة بقرية النجوع بمحافظة الأقصر، كذلك تم إجراء عمليات جراحات عيون مختلفة لعدد ٧٢ مواطنا من أهالى قرية عامر بمحافظة سوهاج، كما تم إجراء 26 عملية لأهالى شبراخيت بمحافظة البحيرة.

وأشارت صبرى، إلى أن مبادرة عنيك في عنينا سوف تنظم اولى قوافلها القادمة الجمعة 29 نوفمبر بمسقط رأس لاعب كرة القدم الشهير محمد صلاح بقرية نجريج مركز بسيون محافظة الغربية، بالأضافة إلى إجراء 21 عملية لأهالي قرية الطبرانى بمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة يوم الأحد المقبل.