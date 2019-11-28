أخبار مصر | بعد قليل.. البرلمان يعقد جلسة طارئة لإقرار تعيين محافظ البنك المركزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. البرلمان يعقد جلسة طارئة لإقرار تعيين محافظ البنك المركزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس النواب، بعد قليل، جلسة طارئة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزى، لفترة جديدة تمتد حتى نوفمبر 2023، وذلك وسط توقعات بعرض التعديل الوزارى على البرلمان في ذات الجلسة اليوم الخميس.

كما تأتى مناقشة البرلمان لقرار رئيس الجمهورية بتعيين محافظ البنك المركزى، وفقًا لما نص عليه الدستور في المادتين 215، 216 والتى تنص على رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزى، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 216 من الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون.