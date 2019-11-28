أخبار مصر | زاهي حواس: لا دليل أثري على زيارة الأنبياء لمصر.. وهذه حقيقة "الزئبق الأحمر"

وأكد حواس، على ضرورة أن يحب الإنسان عمله حتى يتفوق في إنجازه، مشيرا إلى أن عدم تكيفه مع بيئة العمل بمصلحة الآثار حيث تم تعيينه بعد التخرج حتى انتقل للعمل بالحفائر في الصحراء وبدأ يكتسب مهارات من العاملين في مجال التنقيب عن الآثار ثم حصل على منحة لمدة ٧ سنوات للدراسة في أمريكا التي أصقلت شخصيته.

وأضاف أن مصر بها ١٢٤ هرما أعظمها هرم خوفو الذي تشير كافة الأدلة لمصريته نافيا اتهام الصحف الأجنبية له بإخفاء أدلة عدم مصريته.

وأشار حواس أن إيمان المصريين القدماء بالعالم الآخر هو سبب براعتهم في كافة المجالات وخاصة بناء الأهرامات التي كانت المشروع القومي للمصريين والمكان الذي يحكم منه الملوك مصر.