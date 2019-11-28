شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية الجديد: أعكف على دراسة عدد من الملفات قبل بدء عملي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية الجديد، إنه متشوق لبداية عمله الجديد فورا، لذا سيحاول أن يتواجد بالمحافظة يوم السبت القادم.

وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «هناك ترتيبات لوجيستية أقوم بها قبل حضورى للمحافظة، كما أنني مرتبط بترتيبات بمجلس الوزراء تتعلق بعملي كنائب محافظ وتحتاج لبعض الوقت».

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واستطرد: «هناك العديد من الملفات التي أعكف على دراستها للعمل عليها مع المحافظ الجديد الدكتور أيمن مختار».

وتابع: «الرئيس أعطي لنا تكليفات ستعلن عنها الرئاسة بعد تمكين عدد كبير من الشباب وتمثيل الشباب في شتى المواقع الحكومية، وهو أحد التحديات التي أعلن عنها الرئيس وتم تصعيد نواب محافظين لتحمل المسؤولية».

وأكد على أن العالم كله يعتمد على الشباب في الكثير من القضايا، وقال: «تمكين الشباب لا يعني تجاهل من لهم الخبرة، بالعكس سنستعين برأي كل صاحب خبرة أو رأي وليس لدي أي غضاضة من أن أتعلم ممن لديهم خبرة في أي مجال وكل هذا يصب في مصلحة الدولة».