شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بـ«طب الاسكندرية» يفوز برئاسة الفيدرالية الدولية لجراحي الأطفال حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس إدارة المؤسسة الفيدرالية لجراحي الأطفال، فوز الدكتور سامح شحاته أستاذ جراحة الأطفال في كلية الطب بجامعة الإسكندرية بمنصب رئاسة الفيدرالية الدولية لجراحي الأطفال «WOFAPS» بالانتخاب الحر المباشر خلفاً للكندي الدكتور ديفيد سيجاليت، وذلك لمدة 3 سنوات تنتهي في 2023 .

وقال «شحاته» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن مجلس إدارة الفيدرالية ممثل به جميع قارات العالم ويختار رئيسها كل 3 سنوات، مشيرا إلى أن اختياره يعد سابقة لأول مرة مصريا وعربيا وأفريقيا، مشيرا إلى أنه تم تسليمه القلادة الذهبية المحفور عليها أسماء رؤساء المؤسسة العالمية السابقين في المؤتمر الدوري العالمي للمؤسسة الذي عقد في نوفمبر 2019 وجرت مراسم التنصيب رسمياً في حضور 850 جراح أطفال على مستوى العالم، وسيتم تسلم العمل رسمياً في 1 يناير 2020 .

وأشار رئيس فرع منظمة مناظير الأطفال الدولية في الشرق الأوسط السابق أنه يعتز ويفتخر بانتمائه لجامعة الإسكندرية وكلية الطب، مشيرا إلى أن المؤسسة الفيدرالية لجراحة الأطفال هي المنظمة الأم لجراحة الأطفال في العالم ومقرها بازل بسويسرا، وهي معنية برعاية الأطفال فضلا عن تقديم الدعم للجراحين الشبان، مؤكدا أن آخر مؤتمر نظمته المؤسسة ضم 850 جراح على مستوى العالم، لافتاً إلى أن تقلده هذا المنصب يعد اعتراف دولي بتميز جامعة الإسكندرية واهتمامها بالبعد العالمي والإفريقي والعربي .

Advertisements

ولفت إلى أنه من ضمن الأسباب التي رجحت كفته في الفوز بالمنصب الدولي الجديد هو ريادته في تخصص عمليات «الخصية المعلقة» لدى الأطفال قائلاً أنه نجح في ابتكار طريقة جراحية جديدة بالمنظار لإنزال الخصية المعلقة الموجودة بالبطن لدى الأطفال، وذلك عن طريق إطالة الشريان المغذي للخصية بدلاً من قطع الشريان كما كان يتبع في السابق وأصبحت الطريقة الجديدة تعرف بعملية «سامح شحاته»، وأصبحت تجرى في العديد من المراكز العالمية باسم الجراح المصري، حيث تجري العملية بصورة روتينية بمراكز جراحة الأطفال بأوروبا وأمريكا، مشيرا إلى دعوته كجراح مصري لإجراء العمليات وتدريب الجراحين في عدة مراكز عالمية في الدول العربية وأوروبا.

وكشف «شحاته» إجراء أكثر من ٤٠٠ حالة لإنزال الخصية المعلقة لدى الأطفال في مستشفيات ومراكز طبية بمصر والعالم، مشيرا إلى أن آخر زيارات لإجراء هذا النوع من العملية الجراحية كانت بالمجر في عام ٢٠١٦ والجزائر في عام ٢٠١٨، ومدينة دنفر بالولايات المتحدة في عام ٢٠١٨ مشيرا إلى أن نسبة النجاح في عمليات الخصية المعلقة بالبطن التي وصل اليها تعتبر أعلى من أي نسبة عالمية وأفضل المعدلات الدولية في هذا المجال كونها تعتبر عملية صعبة ومعقدة، مشيرا إلى أنها متفاوتة في النسب، حيث من الممكن أن تصل إلى 90% حال غجرائها في سن مبكرة قبل بلوغ الطفل العام وتتدنى إلى حوالي 85% في أعمار ما بين سنة إلى 6 سنوات .

كرم مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، بجلسته المنعقدة، أمس الدكتور سامح شحاتة، بمناسبة توليه المنصب الجديد تقديراً لمساهماته العالمية ومنها عملية جديدة تجري باسمه في العديد من مراكز جراحة الأطفال في العالم، وأبحاثه في مجال جراحة الأطفال ومشاركته في العديد من المؤتمرات العالمية وورش العمل العالمية أيضاً .

وقال «الكردي»، أن اختيار أحد أبناء وأساتذة جامعة الإسكندرية لتقلد هذا المنصب الرفيع يعد فخرا للجامعة، كون الدكتور شحاتة هو أول رئيس مصري وعربي وأفريقي يتقلد هذا المنصب، لافتا إلى أن هذا يعكس ريادة جامعة الإسكندرية في كافة المحافل الدولية والإقليمية والمحلية.

فوز الدكتور سامح شحاتة الأستاذ بـ"طب الاسكندرية" برئاسة "WOFAPS" لجراحي الأطفال