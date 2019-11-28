شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المباحثات الرسمية بين السيسي ونظيره المجري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، صباح الخميس، بقصر الاتحادية المباحثات الرسمية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جمهورية المجر يانوش أدير.

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ومن المتوقع أن تركز المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسوف يعقد الزعيمان مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء مباحثاتهما الرسمية.

كان السيسي قد التقى رئيس جمهورية المجر في سبتمبر الماضي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما قام الرئيس السيسي بزيارتين للمجر الأولي في يونيو عام 2015، والثانية عام 2017، حيث حضر اجتماع قمة تجمع «الفيشجراد» الذي يضم التشيك وبولندا وسلوفاكيا والمجر.