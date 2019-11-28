شكرا لقرائتكم خبر عن محسن إسماعيل يوجه نصيحة للمستحقين لتعويضات صندوق «الحوادث المجهولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، نصيحة للمستحقين لتعويضات الصندوق، وطالبهم بالتوجه للصندوق بشكل مباشر، لافتًا إلى أنه لا توجد ضرورة للاستعانة بمحامين، وأن الصندوق يعمل على تسهيل إجراءات كل المستفيدين، خاصة بعد عمل نظام إلكتروني وميكنة إدارات الصندوق بالكامل.

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وقال «إسماعيل» لـ«المصري اليوم»، إنه تم افتتاح فرع في طنطا للصندوق وهو يخدم الغربية والمحافظات القريبة منها، وإنه سيتم إنشاء فرع آخر في محافظة المنيا لخدمة محافظات الصعيد.

وأكد رئيس صندوق الحوادث المجهولة أن شبكة الطرق الحديثة التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا على عدة محاور بالجمهورية ستساعد في التقليل من الحوادث المجهولة.

وقال «إسماعيل» إن الصندوق ملتزم بسداد المستحقات المالية للمواطنين أولا بأول.