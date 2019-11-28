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شكرا لقرائتكم خبر عن الساعة 7 صباحًا وبدون حراسة.. محافظ الغربية يبدأ أول يوم عمل بـ«زيارة مفاجئة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور طارق راشد رحمى، محافظ الغربية الجديد، الخميس، بأول جولة مفاجئة، حيث زار مركز كفر الزيات الساعة ٧ صباحًا عقب استلامه مهام عمله، دون إخطار أحد وبدون أي حراسة أو موكب ضخم.
وتفقد «راشد»، مركز كفر الزيات، وزار المستشفى العام، وقرية ابيار، واستمع إلى شكاوى المواطنين لعل أبرزها تفاقم القمامة ووعد بحلها وتكرار الجولات المفاجئة.
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