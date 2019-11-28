«التضامن» و«بنك الكساء» يطلقان مبادرة «دايرة الخير» لاستخدام حلول مبتكرة للمشكلات البيئية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة «ذا ايفنتس بوتيك» ومؤسسة «بنك الكساء المصرى»، تحت عنوان مبادرة «دايرة الخير».
ياتى البروتوكول في إطار الاتجاهات الحديثة في العالم التي تقوم على استخدام حلول مبتكرة نحو ايجاد حلول للمشكلات البيئية باستخدام اليات تدوير المواد وايجاد منتجات جديدة تتميز بالجودة ،حيث سيتم تدوير ومعالجة مخلفات لوح الاعلانات البلاستيك العالية الجودة واعادة استخدامها في تصنيع حقائب مدرسية عالية الجودة عبر منظومة متكاملة وبالاستعانة بمصممى المنتجات وسيتم توزيعها على أبناء أسر تكافل في القرى الأكثر فقرا بمحافظات الجمهورية.
تستهدف المرحلة الاولى من المبادرة توفير 10 الاف حقيبة مدرسية سنويا مصنعة من تدوير الاعلانات ومواد البلاستيك وهو ما يساعد على خفض تكلفتها الانتاجية وتوفير اكبر عدد ممكن من الحقائب المدرسية.
وتنص بنود البروتوكول الموقع والذى يسرى لمدة عامين من تاريخ التوقيع على ان تقوم الوزارة بوضع سياسة استهداف للاسر والفئات المستحقة بناء على قواعد بينات برنامج تكافل مع توفير قواعد البيانات عن الاسر المستحقة على ان يقوم وتقوم شركة دا اينفتس بوتيك بتوفير المواد الخام اللازمة وتسليمها لبنك الكساء باعادة التصنيع وتحويل مواد البلاستيك إلى حقائب مدرسية مناسبة وتوزيعها على الفئات المستحقة.
وصرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بأن البروتوكول يؤكد دعم الحكومه للمجتمع المدني ممثل في بنك الكساء والقطاع الخاص ممثل في شركة دا ايفنتس وهو ما يعمق الشراكة من اجل خدمة الأسر الأولى بالرعاية وخصوصا الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، مؤكدة على ضرورة التأكد من الاشتراطات الصحية للمواد المستخدمه في إعادة التدوير.
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