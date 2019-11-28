شكرا لقرائتكم خبر عن «النظافة والمرور ومخالفات البناء».. 3 ملفات تنتظر محافظ الدقهلية الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاني محافظة الدقهلية من ثلاث قضايا مزمنة فشل الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية السابق، في حلها رغم تكرار شكاوى المواطنين منها وتنتظر تدخلا فوريا للدكتور أيمن مختار، المحافظ الجديد، والتي وضعها المواطنون معيارا لنجاح المحافظ من عدمه.

الدكتور سمير عطية، مدير مستشفى الطوارئ بالمنصورة، أكد أن أولى المشاكل المزمنة بالدقهلية هي المرور وتكدس الشوارع بالسيارات، وطالب بضرورة نزول المحافظ في الثامنة صباحا لموقف ميت خميس بجوار كوبرى الجامعة، قائلا «المكان ده كله حوادث خاصة في فترة الذروة من الثامنة صباحا وحتى العاشرة صباحا وكذلك من الواحدة ظهرا وحتى الرابعة ظهرا، ويستقبل المستشفى حوادث كثيرة من هذا المكان ومنذ عدة شهور استقبل المستشفى 4 حالات وفاة بينهما موظفتان بجامعة المنصورة كانتا تمران من أمام كوبرى الجامعة، ويوميا يصاب المواطنون بسبب التكدس والمرور أمام السيارات المسرعة في نزلة الكوبرى».

وأشار «عطية» إلى أن المشكلة حلها كوبري مشاة علوى يربط بين منطقة توشكى ومدخل قرية ميت خميس مارا بنزلة كوبرى الجامعة لرحمة المواطنين من الحوادث، قائلا: «تكلفة الكوبري بسيطة بالمقارنة بما تنفقه الدولة على علاج مصابي الحوادث بتلك المنطقة».

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من جهته، لفت أحمد السيد، «مدرس من المنصورة، إلى أن المدينة تعانى من التكدس المرورى على مدار اليوم وبلطجة السائقين على المواطنين وتقسيم السرفيس للخطوط بخلاف بلطجية التاكسي وفرض أجرة مبالغ فيها بالإضافة للمواقف العشوائية».

ويشير محمود عبدالشافي، من أهالي المنصورة، أن أهم مشاكل المحافظة هي النظافة وانتشار القمامة بجميع الشوارع خاصة الجانبية، وقال: «كل محافظ يأتي أول تصريح له يكون الاهتمام بالنظافة وفى النهاية مفيش حاجة بتحصل والزبالة تفترش الشوارع حتى في الشوارع الرئيسية مثل قناة السويس والمشاية خاصة في الصباح يعنى أول حاجة بنشوفها في يومنا هي أكوام القمامة».

وأضاف المهندس سعد منصور، من مدينة دكرنس أن مشكلة مخالفات المباني تزايدت في الفترة الأخيرة بسبب تقاعس الوحدات المحلية عن الإزالة في المهد ويكتفى الموظفون بعمل مخالفات على الورق لتأمين موقفهم القانوني دون تنفيذ حقيقى لإزالة المخالفات والتعديات.

وقال «منصور»: «ياريت المحافظ يعمل حصر بقرارات الإزالة وينزل لجان تطابق التنفيذ على الواقع خاصة في حى غرب المنصورة ومدن دكرنس وشربين والسنبلاوين»، مضيفا: «الأدوار المخالفة مسعرة خاصة في حي الزعفران وحى الجامعة وخطاب بالمنصورة ومخالفات المباني في منطقة المدينة المنورة حيث وصل سعر المخالفة إلى 300 ألف جنيه».