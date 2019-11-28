شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الإسكندرية يوافق على كلية «ألسن ولغات تطبيقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات ضرورة تفعيل مكاتب الوافدين بجميع الكليات، وتقديم الخدمات والمتابعة الدقيقة للطلاب الوافدين والتدخل لحل أي مشكلات تواجههم خلال فترة الدراسة، وأكد الكردي أن هناك طفرة كبيرة في أعداد الطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن عددهم بلغ 1800 طالب وافد.

وقال خلال اجتماع مجلس الجامعة، الخميس، إن الدولة المصرية تعمل على تذليل العقبات لكافة الطلاب الوافدين من خلال إصدار تأشيرة دراسة قبل دخول مصر لتفادى حدوث أي مشاكل إدارية للطلاب.

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ووافق المجلس على مقترح إنشاء كلية الألسن واللغات التطبيقية بمنطقة سموحة وإنشاء الفرع الدولي لجامعة الإسكندرية بأرض الجامعة ببرج العرب.

وشدد على عمداء الكليات إعداد خطتها والجدول الزمني اللازم للتحول الرقمي في نظام الدراسة، وعرض هذه الخطط قبل مجلس القادم والالتزام بقرار مجلس الجامعة بالالتزام بضوابط إقامة حفلات التخرج بجميع الكليات والتي تشدد على الالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية الرصينة.

وأحيط المجلس علمًا بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد مقررات التفكير الناقد، والابتكار وريادة الأعمال، وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتربية العسكرية لجميع طلاب الجامعة كمتطلب إجبارى للتخرج.