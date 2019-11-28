شكرا لقرائتكم خبر عن الحبتور لمجلة يهودية: العرب واليهود أبناء عم وعلى الخليج التعاون مع اسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور، حوارا صحفيا، مع مجلة "ami"، الإسرائيلية، حيث طالب الحبتور من خلال الحوار، دول الخليج بإقامة علاقات سياسية واقتصادية مع إسرائيل لما له من فائدة على الخليج.

أجرى الحوار مع الحبتور، الصحفى الأمريكى شالومي زييانتس فى دبى، حيث قال الحبتور من خلال حسابه على "تويتر"، تعليقا على الحوار، "كلنا نحب السلام بين الأديان وبين الأفكار فى العالم كله للحفاظ على مستقبلنا وأولادنا وبلادنا.. أنا عملت مقابلة مع أهم مجلة أمريكية يهودية.. تواصلوا معى فى الإمارات.. ومع الهجوم أردت أن أوضح أن البعض تعامل بمبدأ "لا تقربوا الصلاة".. ما قالوا "وأنتم سكارى".. لازم الصورة توضح.. اقرأوا الحوار أولا ثم علقوا عليه.. أنا تطرقت فى الحوار إلى فلسطين وإلى شبابهم وأطفالهم وطلاب جامعاتهم.. وتحدثت عن نتنياهو.. وحينما طالب الملك عبد الله رحمه الله عليه بالسلام رفضنا وقتها.. اقرأوا الحوار ثم احكموا فيما بعد".



غلاف المجلة

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جانب من الحوار

الحبتور قال فى الحوار، إنه لابد على دول الخليج أن تقول علنًا إنها تريد إقامة علاقات مع إسرائيل، للاستفادة منها سياسيًا واقتصاديًا، مشيرا إلى رغبته فى أن يكون هناك علاقات بين الامارات والسعودية، فـ "العرب واليهود أبناء عمومة".

من جانبها، كتب حساب "إسرائيل بالعربى"، تعقيبا على صورة من حوار الحبتور مع المجلة اليهودية الأمريكية، "اختلاف فى المظهر والمعتقد واحد: الصحفي اليهودى الامريكى شالومى زييانتس يحاور فى دبى الملياردير الإماراتى الشهير خلف الحبتور، الذى يرتدى الزى الإماراتى الجلباب والشماغ ... فيما يعتمر زييانتس القبعة اليهودية "كيباه"