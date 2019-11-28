شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات لرئيس الوزراء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، عددا من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، من بينها اعتبار كل من مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بشبرا الخيمة بالقليوبية ومشروع إقامة خزان مياه الشرب بناحية أبو حديد بالجيزة من أعمال المنفعة العامة . وتضمنت القرارات اعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بطوخ بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة .

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